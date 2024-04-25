ЕС все еще не сравнялся с США по объему военной помощи Украине – исследование

Новая европейская военная помощь Украине не показала роста за последние месяцы, несмотря на то, что помощь США полностью прекратилась.

Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики (IfW), сообщает "Европейская правда".

ЕС и его страны-члены предоставили Украине военной помощи в целом на 42 миллиарда евро с начала полномасштабной войны до конца февраля 2024 года, тогда как США – на 43,1 миллиарда евро.

За последние месяцы Европа практически догнала США и теперь "на одном уровне с США, когда речь заходит о военной помощи", пояснил Кристоф Требеш, руководитель отдела IfW по поддержке Украины.

Однако Европа не смогла заполнить большой пробел, оставленный Соединенными Штатами, особенно в части боеприпасов.

Европейский оборонный сектор очень медленно наращивал производственные мощности.

Соответственно, в январе и феврале 2024 года Украине было выделено около 6 млрд евро дополнительной поддержки со стороны ЕС, тогда как пакет помощи на общую сумму более 60 млрд долларов был заблокирован в Конгрессе.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов.

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