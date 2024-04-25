Европарламент одобрил создание нового органа ЕС по этическим стандартам

Европейский парламент в четверг одобрил создание нового органа Евросоюза, призванного усилить добропорядочность, прозрачность и подотчетность в принятии решений на европейском уровне.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе законодательного учреждения ЕС.

Этот орган должен разрабатывать, обновлять и толковать общие минимальные стандарты этического поведения, а также публиковать отчеты о том, как эти стандарты были отражены во внутренних правилах каждого подписанта.

Соглашения о создании органа ранее достигли Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссии, Суд ЕС, Европейский центральный банк, Европейский суд аудиторов, Европейский экономический и социальный комитет и Европейский комитет регионов.

Учреждения, участвующие в работе этого органа, будут представлены одним старшим членом, а его председатель будет меняться между учреждениями на ротационной основе ежегодно.

Пять независимых экспертов будут поддерживать его работу и будут доступны для консультаций с учреждениями и органами-участниками по стандартным письменным декларациям, в частности декларации интересов.

Европарламент с сентября 2021 года призывает институты ЕС создать орган по вопросам этики, который бы имел реальные полномочия по проведению расследований и структуру, соответствующую поставленным целям.

Депутаты Европарламента повторили этот призыв в декабре 2022 года, сразу после обвинений в коррупции, к которым были причастны бывшие и нынешние члены учреждения и его сотрудники, а также ряда внутренних усовершенствований, направленных на повышение добропорядочности, прозрачности и подотчетности.

Ранее издание Politico проанализировало видео, которые распространял связанный с Виктором Медведчуком сайт пророссийского влияния Voice of Europe, и идентифицировало 16 депутатов Европейского парламента, которые там выступали.

В конце марта, напомним, Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевского сайта правого направления Voice of Europe.