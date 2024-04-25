Конец блокады границы? Чем и как надолго Дональд Туск смог убедить польских фермеров

Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування українсько-польського кордону. Як аргумент, він навів те, що ситуація в Україні через серію останніх російських атак є дуже складною, тож найближче майбутнє, за словами очільника польського уряду, може вирішити долю цієї війни.

Заклики про зупинку блокування лунали вже багато разів, хоч і не особисто від прем’єра; аргументи Туска для фермерів та далекобійників навряд чи є новими.

Але показово, що цього разу все пішло інакше: блокувальники почали згортати акції протесту. І з’явилася надія на поліпшення ситуації.

Та чи надовго?

Що змусило Туска діяти

"Я хотів би закликати всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Нам доведеться ухвалити рішення, які забезпечать захист польського кордону та прикордонних пунктів", – заявив 18 квітня прем’єр Польщі Дональд Туск.

Він також підкреслив, що польська влада не може допустити блокування переходів, попри обґрунтування, які мають протестувальники. Адже, зі слів Туска, Польща не може дозволити собі "жодним чином зашкодити Україні в ситуації, коли вирішується доля війни". Прем’єр також нагадав, що прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури і додав, що уряд і без протестів готовий шукати шляхи та форму допомоги тим у Польщі, хто втратив частину доходу.

Дійсно, ситуація в Україні є тривожною. Росія продовжує здійснювати атаки з ризиком поновлення наступальних операцій – але у цьому сенсі зараз навряд чи щось принципово змінилося у порівнянні зі станом кілька місяців тому. Чи не єдина публічно видима зміна – це те, що російські засоби ураження тепер потрапляють і у повітряний простір країн-членів НАТО, зокрема Польщі, що створює для Варшави додаткове занепокоєння – але навряд чи свідчить про якусь докорінну зміну.

Але є інша обставина, яка робить наступні місяці дійсно особливими.

Йдеться про роль Польщі як транзитного хабу для постачань до ЗСУ.

Через українсько-польський кордон, який польські фермери тою чи іншою мірою блокують ще з осені, проходять важливі артерії для оснащення ЗСУ необхідною західною зброєю та технікою.

Останні кілька місяців – якраз під час цієї блокади – обсяг постачань озброєння до України дещо знизився, і це, звісно ж, не було викликано діями польських фермерів. Причина добре відома – це затримка ухвалення пакета допомоги з боку США. Але зараз ситуація має стрімко змінитися.

Після схвалення багатостраждального закону Конгресом і його підписання 24 квітня президентом Байденом, до ЗСУ має мочати надходити конче необхідна зброя, переважна частина якої, як стверджують, вже перебувала на складах Польщі та Німеччини, чекаючи на законодавче схвалення трансферу. І йдеться про дійсно значні обсяги – про це свідчить мільярдний обсяг першого термінового пакета, який має бути поставлений вже найближчим часом.

Відповідно, зараз має відбуватися процес перетину зброї через український державний кордон, головним чином на польському його відрізку.

Тож є всі підстави не виключати, що саме це стало причиною звернення Туска до фермерства, і не лише публічних дій для того, щоби переконати блокувальників звільнити кордон.

Що відбувається з блокадою

Заклик Дональда Туска не одразу був почутий польськими аграріями.

18 квітня – у той самий день, коли пролунала заява прем’єр-міністра Польщі – фермери знову заблокували прикордонні переходи з Україною у Підкарпатському та Люблінському воєводствах. Цей протест мав статус "попереджувального", був заявлений на 48 годин і стосувався вантажівок, легкових автомобілів та автобусів.

Як обгрунтування акція було заявлене те, що фермери нібито не можуть продати зерно, оскільки, на їхню думку, ринок переповнений збіжжям з України. Тому мітингарі стверджували, що досягнуті у березні домовленості із урядом не виконуються, а ембарго на українську сільськогосподарську продукцію та регулювання торгових відносин з Україною нібито не діють.

Та якщо раніше подібне "попереджувальні" акції нерідко призводили до постійного блокування, то зараз все пішло інакше. Після завершення дводобового протесту аграрії розблокували кордон. Відтоді минув тиждень і поновлення ними блокади не спостерігається.

При цьому мітингарі кажуть, що на них вплинули саме пояснення Туска.

"Прем’єр чітко закликав не чинити ускладнень Україні. Ми розуміємо це як фермери, тому прийшли сьогодні вранці. Ми розраховуємо на конструктивну двосторонню співпрацю, – сказав лідер "Підкарпатського ошуканого села" Роман Кондрув, та додав, що після свого рішення деблокування кордону фермери очікують від уряду запрошення до подальших переговорів щодо своїх вимог.

Але не варто пов’язувати все лише з допомогою США чи з переконливістю заяв прем’єра.

Очевидно, що в реальності на рішення протестувальників мали вплив не лише уряд та війна, а й внутрішньополітичний вимір.

Адже вже згаданий нібито "неполітичний" рух "Ошукане село" тісно співпрацює з ультраправою партією "Конфедерація". Та й представники останньої неодноразово були помічені серед протестувальників. І для багатьох з них мотивом є не захист тих чи інших груп, а гонитва політичним капіталом. А оскільки як вибори до парламенту, так і місцеві перегони у Польщі завершилися, це може на певний час загасити реальну мотивацію тих, хто виступав "драйверами" фермерських або автоперевізних протестів.

Також у прибічників протестів стало менше змістовних аргументів, адже Європарламент та Рада ЄС хоч й схвалили продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України, але зробили це із запобіжниками, що передбачають захист інтересів європейських фермерів у разі, якщо український агроімпорт створюватиме проблеми на ринку ЄС чи Польщі.

Та чи на довго затихли аграрії? Виявилося, що ні. Хоча поки що вони тримаються подалі від кордону.

Фермери: повернення

Хоча про блокаду українсько-польського кордону мова поки не йде, нові акції аграріїв вже анонсовані.

Так, 25 квітня має розпочатися цілодобова попереджувальна акція протесту аграріїв на трасі S3 на розв’язці міста Пижице (це дуже далеко від України – у Західнопоморському воєводстві, поруч з німецьким кордоном). Транспортна розв’язка буде непроїзною в обох напрямках, а дорогу S3 буде закрито на одній з ділянок.

Наступний протест заплановано на 26 квітня у Лодзі, у географічному центрі Польщі, де фермери перекриють центр міста.

Також польські аграрії планують виводити на дороги трактори з польськими прапорами кожної другої та четвертої суботи місяця. Поїздки по країні триватимуть одну годину. Перша акція має відбутися 27 квітня.

Окрім того, фермери із "Солідарності" планують 10 травня велику акцію протесту у Варшаві (хоча зараз багато фермерів заявляють, що не братимуть участі в цій демонстрації, оскільки вважають її "політично інспірованою").

Всі ці протести зараз звучать як "нешкідливі" для кордону.

Але не слід виключати, також можливості того, що ці акції переростуть у більш загрозливі для інтересів України форми. Особливо, якщо польські аграрії не отримають від власного уряду якихось (не визначених наразі) кроків на зустріч, які здаватимуться їм переконливими. Бо у цьому разі можуть знову з’явитися заклики шантажувати уряд Туска, шкодячи Україні, як це було досі.

Тим паче пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне", як повідомляється, досі заблокований. Тож проблема не знята остаточно, і є ризики її повернення, разом із новими викликами для обох держав – чим неодмінно спробує скористається Москва.

Але наразі можна констатувати, що ситуація, пов’язана із блокадою українсько-польського кодона, покращилася.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник