Минюст говорит, что еще в 2022 году остановил защиту права на выборы и свободу слова по механизмам СЕ

Право Украины на исключения из соблюдения обязательств по дополнительному протоколу к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), в том числе по проведению выборов и соблюдению прав собственности, было задекларировано Украиной еще в марте 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины, сообщает "Европейская правда".

Минюст уточнил, что еще в начале марта 2022 года воспользовался своим правом на временное отступление от обязательств при чрезвычайных условиях после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Сообщение о возможности применения ограничений определенных прав в связи с введением военного положения в 2022 году было направлено генеральному секретарю Совета Европы практически сразу после его введения, что является частью международных обязательств Украины", – говорится в сообщении.

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В частности, в Минюсте отметили, что еще с марта 2022 года действует отступление от трех статей – №1 (защита частной собственности), №2 (право на образование), №3 (право на свободу выборов). Ранее "Европейская правда" ошибочно сообщала о том, что эти статьи добавились в обновленном перечне от 2024 года.

Минюст также подтвердил опубликованную "ЕвроПравдой" информацию о том, что в коммуникации от 4 апреля 2024 года Украина сообщила, что восстанавливает свои обязательства по соблюдению отдельных прав человека. В частности, отклонения не будут касаться запрета дискриминации, ограничения политической активности иностранцев, права на возмещение, свободы совести и некоторых аспектов принудительной работы. Эти обязательства также были приостановлены в 2022 году.

"В апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его", – подчеркнул министр Денис Малюська.

Как сообщалось, практика сообщений о возможном ограничении определенных прав граждан из-за военных действий существовала и раньше. Украина еще в 2015 году приостанавливала из-за российской агрессии свои обязательства по соблюдению некоторых статей ЕКПЧ в Донецкой и Луганской областях.

Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные ЕКПЧ; в случае их нарушения лица или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Впрочем, Конвенция дает государствам-членам право заявить об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстоятельств, в том числе из-за военной агрессии.