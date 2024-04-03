Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти

Опрос прогнозирует, что во втором туре президентских выборов в Словакии выиграет провластный кандидат, спикер парламента Петер Пеллегрини.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Согласно опросу от агентства Focus по заказу телеканала Markíza, Пеллегрини имел бы поддержку 50,8% избирателей, в то же время прозападный кандидат от оппозиции Иван Корчок получил бы 49,2% голосов.

Опрос проводился с 28 марта по 2 апреля среди 1015 респондентов путем личного интервью.

Второй тур президентских выборов состоится в ближайшую субботу, 6 апреля.

Накануне Пеллегрини, который является провластным кандидатом на пост президента, отказался от дебатов со своим оппонентом, оппозиционером Иваном Корчоком по вымышленной причине.

В первом туре выборов президента Словакии победил Корчок с результатом 42,52% голосов, за Пеллегрини проголосовали 37,03%. избирателей.

О президентских выборах в Словакии больше читайте в материале "ЕвроПравды".