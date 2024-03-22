Четыре страны ЕС договорились работать над признанием Палестинского государства

Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу после заседания Европейского Совета в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая от имени Испании, Санчес ожидает, что признание состоится в течение текущей четырехлетней каденции парламента, которая началась в прошлом году.

Он сообщил журналистам, что договоренность была достигнута после встречи с его ирландским, мальтийским и словенским коллегами в кулуарах саммита ЕС в пятницу утром.

"Мы согласны с тем, что единственный способ достичь прочного мира и стабильности в регионе – это реализация решения о двух государствах, где Израиль и Палестина живут бок о бок в мире и безопасности", – говорится в совместном заявлении, обнародованном Ирландией по итогам встречи.

Арабские государства и Европейский Союз на встрече в Испании в ноябре согласились, что решение по принципу двух государств является ответом на палестино-израильский конфликт.

С 1988 года 139 из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций признали палестинскую государственность.

В начале марта Педро Санчес заявил, что предложит парламенту страны признать Палестинское государство.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.