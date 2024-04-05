Белый дом: Если РФ не поддержит запрет ядерного оружия в космосе, к Путину будут вопросы

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что США в начале следующей недели планируют вынести на голосование в Совете безопасности ООН резолюцию о запрете на размещение ядерного оружия в космосе.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По словам представителя Белого дома, "голосование (в Совбезе ООН) должно быть простым", ведь Договор о космосе 1967 года, который подписали более 130 стран, включая Россию и Китай, запрещает развертывание на орбите "ядерного оружия или других видов оружия массового поражения".

Он напомнил, что лидер РФ Владимир Путин говорил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе.

"Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что РФ проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю, это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к Путину о том, каковы его истинные намерения", – отметил Кирби.

Напомним, США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу.

Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

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