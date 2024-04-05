NYT: США и Германия сохраняют оппозицию к приглашению Украины в НАТО

Соединенные Штаты и Германия не изменили свою позицию относительно приглашения Украины в НАТО, поэтому Киев не пригласят присоединиться к Альянсу на саммите в Вашингтоне в июле.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The New York Times.

Издание отмечает, что НАТО не желает принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности Альянса втянет его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, как это было и на прошлогоднем саммите в Вильнюсе. По данным NYT, они даже хотят, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на то, что аналогичный процесс относительно членства Украины в ЕС был одобрен прошлой зимой.

Как отмечается, основные усилия сейчас направлены на четкое определение условий, которые Украина должна выполнить, однако они еще не продвинулись вперед.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он "внимательно слушал" своих коллег-дипломатов, которые обсуждали подготовку к саммиту в Вашингтоне летом этого года и то, как НАТО может решить вопрос о месте Украины в Альянсе, и тщательно отвечал им.

"Это дело самих членов Альянса – принять решение о форме и содержании следующего шага на пути к членству Украины в НАТО. Мы будем с нетерпением ждать результата, но, конечно, мы считаем, что Украина заслуживает членства в НАТО и что это должно произойти как можно быстрее", – сказал Кулеба.

При этом из-за продолжающейся войны с Россией "ни одна из этих вещей не будет иметь значения до июля", подчеркивают источники NYT. Ведь, как отмечает издание, становится "все более реальной" перспектива поражения Украины в конфликте.

"Ситуация на местах может выглядеть гораздо хуже, чем сегодня, и тогда встанет вопрос: "Как нам сделать так, чтобы Россия не победила?", – сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО.

Как сообщалось, в Североатлантическом альянсе видят "конкретные шаги" украинской власти во внедрении адаптированной Годовой национальной программы (аГНП) – плана реформ на 2024 год, призванного приблизить Киев к членству в НАТО.

Напомним, что адаптированная Годовая национальная программа стала инструментом оценки со стороны НАТО прогресса на пути Украины к членству по итогам саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда Альянс решил отменить один из промежуточных этапов на этом пути – предоставление Плана действий по членству (ПДЧ).

В ноябре 2023 года Украина и НАТО договорились об обновлении Годовой национальной программы до концептуального документа с кратким перечнем реформ в секторах безопасности, обороны, антикоррупции и гражданской защиты.