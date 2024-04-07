США обеспокоены, что КНДР может получить ценные данные о своем оружии в Украине

Использование Россией северокорейских ракет во время атак на Украину дает Пхеньяну редкий шанс опробовать свое оружие в бою и извлечь уроки, которые могли бы улучшить его эффективность.

Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанской армией США, его цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Удары по Украине дают Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и о самих боеприпасах.

"Я не думаю, что на моей недавней памяти северокорейские вооруженные силы имели боевую лабораторию, такую же, как россияне позволяют им иметь в Украине", – сказал генерал Чарльз Флинн во время посещения большого гарнизона армии США Гамфрис, примерно за 80 километров на южнее Сеула.

По его словам, США будут внимательно следить за тем, как это будет развиваться.

Флинн сказал, что большую обеспокоенность у него и у других вызывает то, что Северная Корея сможет узнать что-то о своем оружии, к чему оно не имело бы доступа при отсутствии конфликта, такого как война в Украине.

Северная Корея обвиняется в том, что она отправляет в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, которое легко скрыть, быстро развернуть и трудно сбить.

Изображения, предоставленные США, указывают на то, что это Hwasong-11 – широкий класс баллистических ракет малой дальности, которые могут надежно поражать цели с высокой степенью точности.

Они имеют радиус действия от 380 до 800 км и увеличивают круг вооружений, которые может использовать лидер России Владимир Путин против Украины.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Понятно, что Пхеньян передал Москве также и артиллерийские снаряды.

В США заявили, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.