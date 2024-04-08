В ЕС рассказали детали ограничений свободной торговли с Украиной

Постоянные представители государств-членов Евросоюза вечером 8 апреля подтвердили договоренность о продлении льготной торговли с Украиной еще на один год, но с ограничениями для сельхозпродукции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Договоренность предусматривает, что приостановление действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС будет продлено до 5 июня 2025 года. В то же время она содержит два защитных механизма для защиты рынка Евросоюза.

Первый механизм – это усиленная версия уже имеющихся ограничений, которая будет применяться на основе регулярного мониторинга Европейской комиссии.

Второй, новый механизм обяжет Еврокомиссию снова ввести тарифные квоты на импорт из Украины мяса птицы, яиц, сахара, а также овса, кукурузы, круп и меда, если он превысит среднеарифметическое значение объемов, импортируемых во втором полугодии 2021, 2022 и 2023 годов.

Действие этого механизма запускается автоматически через 14 дней после обнаруженного превышения объема экспорта, а не 21, как предполагалось ранее. Кроме того, он теперь учитывает данные об импорте за довоенный 2021 год, а не только 2022-й и 2023-й.

Ожидается, что новые условия льготной торговли Украины с ЕС одобрит сначала профильный комитет Европарламента уже во вторник, 9 апреля, а до конца месяца – и пленарное заседание Европарламента.

После этого соответствующий регламент примет Совет ЕС, подпишут представители Совета и Европарламента, он будет опубликован в Официальном вестнике Евросоюза, а 6 июня – вступит в силу.

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