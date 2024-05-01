Сенат США проголосовал за запрет на импорт российского урана

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ после аналогичного голосования в Палате представителей, которое состоялось в декабре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Закон о запрете импорта российского урана, который одобрили единогласно, запрещает импорт в США через 90 дней после вступления в силу, позволяя при этом временные исключения до января 2028 года.

Президент США Джо Байден еще должен подписать законопроект, прежде чем он станет законом. Белый дом уже заявил, что поддерживает усилия, направленные на блокирование поставок Кремлем топлива.

Реклама:

По данным Министерства энергетики США, РФ поставляет почти четверть обогащенного урана, который используется для топлива 90 коммерческими американскими реакторами, что делает ее главным иностранным поставщиком.

Это приносит Москве примерно один миллиард долларов в год, но замещение этих поставок может быть сложной задачей и может привести к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Администрация Байдена призвала к "долгосрочному запрету" российского импорта, который необходим для разблокирования около 2,7 млрд долларов на развитие отечественной урановой промышленности, выделенных Конгрессом в начале этого года, при условии, что будут введены ограничения на импорт урана из РФ.

"Это является приоритетом национальной безопасности, поскольку зависимость от российского урана создает риск для экономики США и гражданской ядерной промышленности, которая подверглась еще большему напряжению из-за войны РФ в Украине", – заявил ранее Белый дом.

Ранее Конгресс обязал США покупать отечественное ядерное топливо для отказа от российского.

Также в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

Перед этим сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.