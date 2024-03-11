Швеция не планирует размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО - премьер

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заверил, что страна, которая недавно стала 32-м членом НАТО, не планирует размещение ядерного оружия или постоянных баз Альянса для укрепления своей безопасности.

Об этом Кристерссон заявил журналистам 11 марта во время церемонии поднятия шведского флага над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Кристерссон подчеркнул, что Швеция после обретения полноценного членства в Альянсе "полностью понимает необходимость всех оборонительных сил и средств НАТО, включая ядерную стратегию".

"С другой стороны, мы четко заявляем, что не видим необходимости для Швеции размещать постоянные базы или ядерное оружие на шведской земле в мирное время. Это решение Швеции, которое, по моему мнению, полностью уважается", – добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого добавил, что Альянс не планирует увеличивать количество стран-членов, обладающих ядерным оружием.

"Никаких планов по (размещению на территории Швеции. – Ред.) постоянных баз нет. Как бы там ни было, это решение Швеции, если она будет рассматривать это в будущем", – добавил также он.

Как сообщалось, 7 марта Швеция официально завершила процедуру получения полноправного членства в НАТО. Швеция рассчитывала завершить вступление вместе с Финляндией, но в итоге процесс затянулся еще на год.

Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по покупке истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.