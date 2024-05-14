ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 2027 года

Совет ЕС во вторник принял решение о продлении мандата Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине до 31 мая 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию Совета ЕС.

Миссия предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку в проведении конкретных реформ в соответствии со стандартами ЕС и международных принципов надлежащего управления и прав человека, в частности в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.

В 2022 году мандат миссии в Украине был существенно скорректирован, учитывая полномасштабную войну России против Украины. С тех пор она оказывает поддержку украинским властям в расследовании и привлечении к ответственности за международные преступления, комплексном управлении границами, а также поддержке на освобожденных территориях.

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В своих выводах от 21 марта 2024 года Европейский совет заявил, что Европейский Союз по-прежнему привержен поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

Европейский совет приветствовал недавнее усиление EUAM в Украине, которое позволит расширить поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных и сопредельных территориях Украины, а также реформ в контексте процесса вступления страны в ЕС.

Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в июле 2014 года для предоставления консультаций украинскому правительству по вопросам безопасности, полиции, судебной системы, прокуратуры, борьбы с коррупцией и прав человека. Сейчас ее возглавляет Рольф Гольмбо.

После полномасштабной агрессии России в феврале 2022-го миссия сосредоточила свое внимание на поддержке пограничных инициатив, в частности "линий солидарности" ЕС, борьбе с международной преступностью и поддержке служб безопасности.

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