Генсек Совета Европы удивлена принятием Грузией закона об "иноагентах" без оценки "Венецианки"

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность окончательным принятием в Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" и удивлена, что в Тбилиси не стали ожидать заключения Венецианской комиссии, которое она должна была подготовить в сжатые сроки.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространила пресс-служба Совета Европы.

Пейчинович-Бурич констатировала, что власти Грузии проигнорировали заявления партнеров, которые указывали на несовместимость этого законопроекта с европейскими стандартами демократии и прав человека, и проекту не хватало надлежащих обсуждений в парламенте при рассмотрении.

"Принятие парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении без заключения Венецианской комиссии озадачивает, это не соответствует тому, как должен происходить конструктивный диалог...

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Поскольку вскоре Венецианская комиссия обнародует свое заключение, юридические рекомендации в этом должны стать основой для содержательного диалога и сделать возможным сдвиги в соответствии с нормами и ценностями Совета Европы", – заявила генеральный секретарь организации.

В дополнение Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность многочисленными сообщениями из Грузии, в том числе от омбудсмена, о случаях запугивания и давления в различных формах, физических нападений на оппозиционных активистов и политиков и непропорционального применения силы к протестующим.

"Призываю грузинские власти предпринять немедленные шаги для предотвращения действий, несовместимых с принципами демократического общества и обеспечить надлежащие и эффективные расследования обо всех возможных нарушениях прав, о которых сообщали", – подчеркнула генсек.

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

В тот же день в Грузию приезжал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По итогам визита он предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.

А в Кремле назвали критику закона западными партнерами Грузии "вмешательством в ее внутренние дела" и подчеркнули, что Москва, мол, не делает этого.

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