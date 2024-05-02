"Венецианская" готовит срочное заключение о грузинском законе об "иноагентах"

Венецианская комиссия готовит срочное заключение о скандальном грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Делегация Венецианской комиссии проводит серию онлайн-встреч с заинтересованными сторонами в Грузии в контексте подготовки этого срочного заключения.

Вывод начали готовить после запроса президента Парламентской ассамблеи Совета Европы от 15 апреля 2024 года.

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В понедельник, 29 апреля 2024, делегация Венецианской комиссии встретилась с Общественным защитником и представителями дипломатического корпуса, а сегодня – с представителями организаций гражданского общества, онлайн-СМИ и телерадиокомпаниями. 2 мая 2024 г. запланирована онлайн-встреча делегации с парламентскими фракциями и независимыми депутатами для продолжения обсуждений.

Вывод будет издан по срочной процедуре в соответствии со статьей 14а Регламента Венецианской комиссии и опубликован в ближайшие недели, чтобы дать возможность парламенту рассмотреть его до принятия закона.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах", который спровоцировал массовые протесты и подвергся критике Запада.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, но у партии власти есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель. После попытки жесткого разгона акции 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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