НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях против членов Альянса, пообещал ответить

Североатлантический Альянс 2 мая выразил обеспокоенность недавними злонамеренными действиями России на территории стран НАТО и пообещали ответить на это "индивидуально и коллективно".

Об этом говорится в опубликованном заявлении НАТО, которое цитирует "Европейская правда".

Альянс отметил, что в последние недели были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

"Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", – перечисляется в заявлении.

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Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса, добавили там.

"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", – отметили в Альянсе.

Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".

"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", – подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе, напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.