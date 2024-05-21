Еврокомиссия рассказала, как будет использовать замороженные активы России после решения ЕС

Европейская комиссия анонсировала первую выплату из сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис приветствовал официальное решение Совета Евросоюза, которое разблокирует использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.

"Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", – добавил он.

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Еврокомиссия уточнила, что решение по активам России вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. "Ресурсы (из активов России. – Ред.) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", – отметили там.

В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетней программы предоставления Украине экономической помощи, говорится в сообщении Европейской комиссии. По ее данным, речь идет о 2,5-3 миллиардах евро.

Оттуда, как уже сообщал Совет ЕС, 90% средств пойдут на Европейский фонд мира для поставки Украине оружия, остальные 10% – в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

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