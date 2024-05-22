Кто на Западе неадекватно отреагировал на гибель президента Ирана и почему

Гибель в авиакатастрофе нескольких руководителей Ирана – государства, открыто поддерживающего путинскую Россию и поставляющего ей оружие для войны против Украины, – заставила многих украинцев задуматься о том, является ли адекватным восприятие реальности со стороны ряда западных политиков и чиновников.

После того как Тегеран официально подтвердил гибель президента страны и главы МИД, европейские топ-политики начали наперегонки выражать иранцам свои соболезнования, вплоть до "солидарности" с ними. И даже США, несмотря на имидж публичных врагов Ирана, прибегли к жестам уважения к политику, не без оснований имеющему прозвище "тегеранский мясник".

Подробно о реакции западных политиков на гибель президента Ирана и том, о чем она свидетельствует, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после гибели президента Ирана. Далее – краткое ее изложение.

Возможно ли представить, что в 1945 году западный лидер выражает сочувствие народу Германии из-за "трагической смерти" Адольфа Гитлера?

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Именно такое сочувствие немцам направил тогдашний глава правительства Ирландии Эймон де Валера – для этого он лично посетил посла Третьего рейха в Дублине 2 мая 1945 года – через два дня после того, как Гитлер застрелился в бункере. А в дополнение 3 мая посла посетил президент этой страны Дуглас Гайд, чтобы также посочувствовать тому из-за трагической гибели лидера нацистов.

Конечно же, пример Дублина никто из партнеров не поддержал. А через пять дней Германия подписала безусловную капитуляцию.

До вчерашнего дня было трудно поверить, что "ирландский позор" превратится в стратегию Запада.

Катастрофа вертолёта, в которой погибли несколько топ-чиновников Исламской республики Иран, в том числе её президент Ибрагим Раиси и глава МИД Хусейн Амир-Абдуллахиан, засвидетельствовала серьёзные проблемы. Огромное количество западных лидеров и дипломатов добровольно взяли на себя роль Ирландии образца 1945 года.

Да, речь идет (пока) не о Путине. Но Ибрагим Раиси – не менее токсичный, антизападный и антидемократический лидер, ответственный за тысячи смертей у себя на родине.

На Раиси лежит ответственность и за смерти за рубежом, в том числе в Украине, ведь он является президентом с 2021 года и поддерживал военную помощь Ирана российской захватнической войне.

Его смерть, впрочем, показала, что для современных европейских политиков несложно забыть о злодеяниях, совершенных международным лидером на посту. Соболезнования выразили президент Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Подобные заявления сделали и другие западные лидеры.

Пока есть только одно государство, которое публично заявило, что смерть иранского президента – не повод для скорби. Это Литва.

От других стран с этой логичной и очевидной мыслью выступили только политики вне правительства. Отличный пример здравой логики – комментарий Майка Пенса, бывшего вице-президента США.

"Президент Ирана Раиси умер, и мир от этого стал безопаснее", – заявил Пенс.

Кстати, о позиции США надо упомянуть отдельно. Это государство официально причисляет Иран к "оси зла" – и долгое время воздерживалось от заявлений и жестов относительно этой катастрофы. Пока его не поставили перед выбором на заседании Совета безопасности ООН – и в этот момент категоричность исчезла. Хотя как раз заявление из Вашингтона стало относительно вменяемым.

Вся эта история на самом деле очень показательна. В том числе для Украины – потому что погружает в реальность международных отношений. Эти реалии, к сожалению, крайне циничны, и в них почти не осталось места ценностям и принципам. Точнее, эти принципы есть у многих, но как только политик становится чиновником и начинает представлять государство в мире – они исчезают.

Подробнее – в материале редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после гибели президента Ирана.