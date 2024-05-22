Группа конгрессменов призвала разрешить Украине атаковать цели в России

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Законодатели также выразили свою "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

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"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", – отметил конгрессмен Тернер.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, что нужно изменить.

"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. ... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", – говорится в письме, которое по состоянию на 21-го мая подписали 13 конгрессменов.

Законодатели также призывают Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которых США тренируют на истребителях F-16.

"Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины", – пишут конгрессмены.

Они добавляют, что по данным ВВС США, до конца 2024 года Соединенные Штаты завершат тренировки только 12 пилотов.

"Изучить 12 пилотов – этого просто недостаточно. Украина – в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете, по сравнению с другими иностранными странами", – отметили в письме члены Комитета разведки Палаты представителей США.

Законодатели также указывают, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" по крайней мере 7 дополнительных систем Patriot.

"Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского грубого нападения и агрессии", – заявили конгрессмены в обращении к министру обороны США.

Среди конгрессменов, подписавших письмо, несколько демократов, в частности, конгрессмены Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла, что украинские войска ведут оборонительную войну, поэтому должны иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда агрессор осуществляет свои атаки.