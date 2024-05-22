Президент Румынии назвал условие передачи Украине системы Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что возможное предоставление Украине румынской системы Patriot должно быть решено Высшим советом национальной обороны, но оно не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны страны.

Как пишет "Европейская правда", слова Йоханниса цитирует Digi24.

Румынский президент отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны – совещательным органом при главе государства.

Йоханнис также отметил, что передача Patriot – это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны".

Реклама:

"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", – добавил президент Румынии, указав, что для этого решения "нет временного горизонта".

Как известно, президент Клаус Йоханнис во время визита в США в мае заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.

Впрочем, премьер Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине Patriot, заявил, что у министра обороны Анджела Тылвара есть серьезные предостережения относительно этого.

Впоследствии Чолаку уточнил, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины еще не означают, что это невозможно.