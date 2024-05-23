Страны Балтии будут требовать на саммите НАТО минимального порога оборонного бюджета в 2,5%

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии объявили в среду, что на саммите НАТО в июле попросят союзников увеличить оборонные бюджеты стран-членов как минимум до 2,5% ВВП/

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы по итогам встречи трех министров.

Страны НАТО взяли на себя в рамках Альянса обязательства выделять на оборону бюджет не менее 2% ВВП, но только 11 из 32 стран-членов достигли этой цели в прошлом году.

Хотя большинство стран-членов не достигает даже этого показателя в 2%, страны Балтии считают, что минимальный порог оборонных бюджетов стран НАТО должен быть увеличен по меньшей мере еще на 0,5%.

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"Накануне саммита НАТО в Вашингтоне министры согласовали важнейшие цели, среди которых, кроме обязательства инвестировать в оборону не менее 2,5%", – говорится в сообщении.

Что касается собственных оборонных бюджетов, то Литва, Латвия и Эстония обязались выделять около 3% своего ВВП. А другие члены Альянса "могут присоединиться к клубу 3%", заявил в среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что для стран Балтии важной темой на саммите НАТО будет реализация оборонных планов, разработанных после последнего саммита Альянса. В этом смысле Литва объявит детали относительно своей части "общей балтийской линии обороны" против России, согласованной тремя странами в начале года.

Литва рассматривает возможность строительства стационарных укреплений, а также так называемых "парков контрмобильности", где войска и техника, в том числе противотанковые и противопехотные мины, смогут быть быстро сконцентрированы в угрожающих районах.

Со своей стороны, эстонский министр Ханно Певкур заявил, что его страна уже работает над созданием первых оборонительных позиций на границе с Россией, а латвийский министр Андрис Спрудс отметил, что три балтийские страны создадут инфраструктуру, которая позволит каждой из них разместить полноценную бригаду НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал другие европейские страны за "нежелание" инвестировать в оборону и призвал западные демократии быть более жесткими и настойчивыми в защите своих интересов и ценностей.

Он также пообещал, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется". "столько, сколько будет нужно".