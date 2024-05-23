Кулеба на фоне ударов по Харьковщине: Слова не перехватывают ракеты, нужны Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Люботину Харьковской области, которые привели к жертвам и разрушениям, отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всем в мире, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", – отметил министр.

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Он добавил, что каждый день промедления и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.

"Не называя поименно и не пристыжая никого, я еще раз призываю страны, которые имеют Patriot, ускорить решение и предоставить эти комплексы Украине. Я считаю, что семь комплексов Patriot – это не такая уж и большая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни только слова солидарности не перехватывают российские ракеты", – отметил министр.

Сейчас среди государств НАТО только Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, учения для этого уже продолжаются.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил накануне, что условием предоставления Украине румынской системы Patriot является то, что это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны страны.

А посол Украины в США Оксана Маркарова надеется на "смелые решения" от Соединенных Штатов в ожидании крайне необходимых ЗРК Patriot.