Что будет означать для Украины полная смена власти в Британии

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что 4 июля состоятся досрочные выборы в Палату общин.

Заявление британского премьера положило конец нескольким неделям, а то и месяцам неопределенности относительно выборов в парламент – а вместе с тем и политической судьбы самого Сунака, которая на фоне электоральных провалов консерваторов оказалась под угрозой.

О том, почему выборы назначили именно на 4 июля, есть ли у правящей Консервативной партии шансы на победу и чего ожидать Украине, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Конец консервативной эпохи: что стоит за объявлением досрочных выборов в Британии. Далее – краткое ее изложение.

Риши Сунаку, вероятно, очень не повезло возглавить родную Консервативную партию – а в придачу и британское правительство – в то время, когда это произошло.

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Он стал третьим за два месяца премьером от политической силы, которую раздирали скандал за скандалом.

Перед Сунаком стояла задача вернуть доверие избирателей к консерваторам и убедить, что их длительное пребывание у власти (непрерывно с 2010 года) не требует изменений.

По сути, его назначение было едва ли не последним шансом консерваторов предотвратить реванш лейбористов.

Для этого новый глава правительства объявил амбициозную программу, которая предусматривала восстановление роста экономики Британии, сокращение инфляции, решение проблем в системе здравоохранения и борьбу с миграцией.

Собственно, именно на этих пунктах Сунак и акцентировал внимание, анонсируя выборы.

Но, у Риши Сунака за более чем полтора года пребывания у власти не так и много достижений, которыми может похвастаться его правительство. Точно не больше, чем проблем.

Тревожным звоночком стали местные выборы в начале мая, где консерваторы по количеству мандатов в местных органах власти вообще опустились на третье место.

В конце концов, в Консервативной партии, похоже, начали отчаиваться ее же депутаты.

За последние четыре года тори растеряли более двух десятков голосов.

Ответить на вопрос, почему Сунак решил назначить всеобщие выборы именно на 4 июля, не так и просто. Вероятно, отчасти это расчет, отчасти – ставка на неожиданность и, почему бы нет, простое везение.

С одной стороны, правительство консерваторов может надеяться, что британцы в ближайшее время увидят и почувствуют последствия действий правительства: улучшение в экономике, а также вывоз мигрантов в Руанду (мол, видите, мы же выполняем обещание!).

Зато если бы выборы состоялись в октябре или ноябре, как и ожидалось, тори растеряли бы еще больше поддержки.

Ну и, наконец, 4 июля – это самая ранняя дата, которая соответствует двум критериям: это четверг (именно тогда в Британии традиционно голосуют на выборах) и это "вторая половина года", как Сунак и обещал.

И не менее важный для Британии момент: выборы приходятся на разгар чемпионата Европы по футболу и Уимблдонского турнира, а еще – отпусков и школьных каникул в Шотландии и Северной Ирландии.

И британским избирателям в эти дни, возможно, просто будет не до политики.

Лейбористская партия во всех опросах имеет уверенный отрыв от Консервативной на уровне 20, а иногда – даже 30 процентных пунктов. Впрочем, говорить об их однозначной победе все же стоит с несколькими оговорками.

Одну из самых метких характеристик выборов дал Джон Кертис – едва ли не самый авторитетный избирательный эксперт в Великобритании: "Это выборы, которые могут проиграть именно лейбористы. Задача Стармера – удержать поддержку, которую имеет его партия".

Если Консервативная и Лейбористская партии в чем-то сходятся, то это поддержка Украины на фоне захватнической войны России.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Конец консервативной эпохи: что стоит за объявлением досрочных выборов в Британии.