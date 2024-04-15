Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в большом интервью RMC и BFMTV относительно предстоящих Олимпийских игр, которые принимает Франция.

Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

Он сказал, что хочет с этой целью задействовать многих партнеров.

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", – сказал Макрон.

Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у них есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.