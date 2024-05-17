Путин намекнул, что не согласится на "олимпийское перемирие" Макрона

Правитель России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая прокомментировал идею "олимпийского перемирия", предложенную Эмманюэлем Макроном, намекнув, что Москва ее не примет.

Слова Путина цитирует пропагандистский сайт "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Россиянин заявил, что считает "очень правильными" олимпийские принципы, в частности "олимпийское перемирие", но сразу же добавил, что "сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, политизируют спорт, что недопустимо".

Далее Путин пожаловался на то, что российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм с флагом и национальным гимном РФ, тогда как от Москвы хотят выполнения "правил, которые Запад ей диктует".

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"Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет. Сами нарушают, а от нас требуют выполнения. Дорогие друзья, так мы далеко не заедем. Так никто и никогда по таким вопросам не договаривался", – подытожил правитель Кремля.

В апреле президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в потенциальную реализацию идеи Макрона, потому что Россия не будет придерживаться никаких обещаний. Эту же позицию он недавно повторил в интервью украинским журналистам.