Spiegel: Германия передала Украине еще одну систему Iris-T

В пятницу Украина якобы получила от Германии еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, в пятницу из Германии в Украину прибыла еще одна система противовоздушной обороны Iris-T. Вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну – малой дальности.

Эти немецкие системы, достаточно новая разработка, доказали свою высокую эффективность во время прикрытия от атак с воздуха крупных украинских городов и критической инфраструктуры.

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В середине месяца посол Германии в Украине говорил, что еще одну IRIS-T должны передать до конца мая.

В целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS.

Однако вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, как они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков – производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.

Напомним, в четверг Берлин сообщил о новой партии переданной Украине военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.