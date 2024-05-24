США объявили о новом пакете помощи для Украины на $275 млн
США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $275 миллионов.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".
Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.
В новый пакет американской военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее новый пакет помощи от США в размере 275 миллионов долларов анонсировали СМИ.
Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 миллиард долларов.
В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.