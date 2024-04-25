В США считают, что новая помощь даст Украине возможность перехватить инициативу

Новая военная помощь Соединенных Штатов, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным cилам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Об этом журналистам 25 апреля заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Новый пакет военной помощи США стоимостью 1 миллиард долларов был объявлен после многомесячного перерыва, во время которого российские силы развернули масштабное наступление на востоке Украины.

"Украинские войска уже длительное время нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу", – прокомментировал чиновник американского оборонного ведомства.

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По его мнению, помощь со стороны США и других стран "позволит украинцам начать перехватывать инициативу", но "это не будет быстрым процессом".

"Украинцам нужно будет достаточно сильно перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить защиту своих позиций. Поэтому я бы не прогнозировал никакого широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе", – добавил чиновник.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержка в военной помощи привела к захвату Россией Авдеевки, и "вполне возможно, что Россия в ближайшие недели может получить дополнительные тактические достижения".

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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