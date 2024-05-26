NYT: РФ проводит в Европе масштабную диверсионную кампанию для срыва военных поставок Украине

Российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как указано, представители разведки США и их союзников отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.

Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

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Также сообщают об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Хотя эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции в поддержку Украины.

По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.

По данным NYT, и действия пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия, что увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.

Американские и европейские чиновники заявили, что Россия действует несколько осторожно со своими диверсиями. Она хочет привлечь внимание к загадочным пожарам, но не настолько, чтобы ее непосредственно обвинили в этих действиях.

Одной из характерных черт российской диверсионной кампании является использование завербованных местных жителей европейских стран. Американские и европейские чиновники говорят, что это делается частично для того, чтобы усложнить выявление атак и создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции к поддержке Украины.

На фоне роста беспокойства по поводу саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврий Хейнс, которая предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.

Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.