Президент Финляндии допустил признание Палестинского государства

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил в будущем признание Палестинского государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский президент заявил на пресс-конференции в Таллинне, его цитирует Yle.

По его словам, Финляндия выступает не на стороне Израиля или Палестины, а на стороне мира.

Стубб отметил, что по этой причине Палестина пока не была признана.

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"В какой-то момент мы признаем Палестину", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что "Финляндия не произраильская и не пропалестинская".

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

Правительство Словении в четверг, 30 мая, рассмотрит вопрос о признании Палестинского государства. Мальта также отметила в последние недели, что планирует признать Палестину.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.