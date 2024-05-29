Туск объявил о передаче всех имеющихся ресурсов для защиты границы с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о восстановлении буферной зоны на границе с Беларусью после недавнего нападения мигрантов на пограничника, который получил ножевое ранение.

Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Дубиче Церкевне, что вблизи границы с Беларусью, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По его словам, планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы.

Премьер-министр также объявил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.

Реклама:

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", – призвал Дональд Туск.

Его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш: "Все средства в вашем распоряжении".

Косиняк-Камыш назвал нападение на польского солдата "бандитским".

"Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", – сказал он.

Заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик перед этим сообщил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.