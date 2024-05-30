Почему Грузия стала на путь, ведущий к диктатуре

Грузия прошла точку невозврата в трансформации от страны-кандидата в члены ЕС к пророссийской диктатуре.

Парламент страны преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и окончательно одобрил скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Игнорируя тем самым и многочисленные обращения топ-политиков из ЕС и США, и решение Венецианской комиссии.

Принятие откровенно антиевропейского закона гарантированно уменьшит поддержку партии власти. Однако в "Грузинской мечте" не для того шли на конфликт с Западом, чтобы признать поражение на ближайших выборах и добровольно уйти в оппозицию.

О том, чего ожидать от грузинских властей в ближайшее и есть ли шанс у оппозиции, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинской власти от прозападного курса. Далее – краткое ее изложение.

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Для властей Грузии сохранение хороших отношений с Западом несло больше рисков, чем возможностей. Полученный в конце прошлого года статус кандидата в члены ЕС, хоть и был крайне положительно воспринят в обществе (в том числе среди электората партии власти), однако одновременно накладывал на "Грузинскую мечту" дополнительные обязательства.

Среди прочего, грузинская власть должна была провести реформу судебной системы, модернизировать избирательное законодательство, а главное, провести прозрачные и справедливые парламентские выборы. И только в таком случае Грузия могла рассчитывать на открытие переговоров с ЕС.

Уже предыдущие парламентские выборы, прошедшие в 2020 году, были непростыми для "Грузинской мечты" и сопровождались масштабными фальсификациями.

Осенью 2024 года будет еще сложнее: впервые в новейшей истории Грузии парламентские выборы должны пройти без "мажоритарки".

А к этому надо добавить озвученные лидерами партии власти планы получить по результатам выборов не простое, а конституционное большинство.

При таких обстоятельствах компромисс с ЕС был абсолютно не нужен "Грузинской мечте". По сути, она должна была выбирать между европейским будущим для своей страны и своим личным будущим во власти – и сделала циничный, но вполне ожидаемый выбор. В общем грузинский парламент принял антиевропейский закон и он вступит в силу в начале июня.

До парламентских выборов, которые должны пройти 26 октября, осталось менее пяти месяцев. По сути, избирательная кампания уже стартовала.

Сомнительно, что грузинское общество смирится с поражением.

На этих выборах грузинская оппозиция может пойти единым фронтом, де-факто – под руководством Саломе Зурабишвили. Именно она предложила формулу, которая позволит максимально расширить электорат оппозиции.

Еще одна проблема для действующей власти: неправительственные организации Грузии уже объявили, что не собираются выполнять "российский" закон.

При таких обстоятельствах уже в ближайшие месяцы можно ожидать и усиления репрессий против участников протестов. Многочисленные собеседники "Европейской правды" в Грузии предполагают, что речь может идти и об ужесточении наказаний для тех, кто был задержан во время протестов, увольнение с работы тех протестующих, кто работает в бюджетном секторе, и конечно – отчисление студентов из вузов.

А в дополнение в ближайшие месяцы стоит ожидать появления новых законодательных инициатив, целью которых является усиление контроля власти за избирательным процессом.

Персональные санкции со стороны Соединенных Штатов ожидаются уже в ближайшее время. В Европейской комиссии, реагируя на преодоление вето, заявили, что ЕС и государства-члены "рассматривают все варианты реагирования на эти события".

Свое слово в вопросе защиты грузинской демократии стоит сказать и Украине.

Падение Грузии в пророссийскую орбиту может стать существенной проблемой для Украины. Хотя бы потому, что одновременно в Кремле пытаются привести пророссийские силы к власти в Армении. И если это удастся, РФ получит удобное сухопутное сообщение с Ираном, что будет иметь непосредственное влияние на ход войны.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинской власти от прозападного курса.