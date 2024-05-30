Правительство Словении одобрило признание Палестины

Словенское правительство 30 мая приняло официальное решение о признании Палестинского государства, которое теперь вступит в силу после одобрения парламентом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство STA, объявил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Как пояснил Голоб после заседания правительства, признание Палестинского государства будет основываться на границах 1967 года или на границах, которые будут согласованы между сторонами в будущем мирном соглашении.

Он также заверил, что решение не направлено против кого-то – в частности Израиля, – а является призывом к миру, и выразил надежду, что другие страны последуют примеру Словении.

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По случаю принятого решения словенское правительство символически подняло на здании флаг Палестины.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в прошлую среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Мальта также отметила в последние недели, что планируют признать Палестину.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.