Словения начала процедуру признания Палестинского государства

Правительство Словении 9 мая приняло постановление о признании Палестинского государства, которое теперь будет направлено в парламент на утверждение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Svet24.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон сказала на пресс-конференции, что шаг правительства "посылает четкий сигнал о необходимости мира на Ближнем Востоке и решение о двух государствах для Израиля и Палестины".

Файон уточнила, что Словения намерена признать Палестину в границах 1967 года, то есть вместе с сектором Газы, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом, и подчеркнула, что Любляна этим актом не признает террористическую организацию ХАМАС.

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После решения словенского правительства акт признания должен быть одобрен парламентским комитетом по иностранным делам и, наконец, самим парламентом простым большинством голосов.

Глава МИД Словении анонсировала, что правительство направит свое решение в Национальное собрание до 13 июня.

СМИ ранее сообщали, что Ирландия, Испания и ряд других стран-членов Евросоюза рассматривают возможность признания Палестинского государства 21 мая.

Перед этим стало известно, что Норвегия готова к признанию Палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.