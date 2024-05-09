Словения начала процедуру признания Палестинского государства
Правительство Словении 9 мая приняло постановление о признании Палестинского государства, которое теперь будет направлено в парламент на утверждение.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Svet24.
Министр иностранных дел Словении Таня Файон сказала на пресс-конференции, что шаг правительства "посылает четкий сигнал о необходимости мира на Ближнем Востоке и решение о двух государствах для Израиля и Палестины".
Файон уточнила, что Словения намерена признать Палестину в границах 1967 года, то есть вместе с сектором Газы, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом, и подчеркнула, что Любляна этим актом не признает террористическую организацию ХАМАС.
После решения словенского правительства акт признания должен быть одобрен парламентским комитетом по иностранным делам и, наконец, самим парламентом простым большинством голосов.
Глава МИД Словении анонсировала, что правительство направит свое решение в Национальное собрание до 13 июня.
СМИ ранее сообщали, что Ирландия, Испания и ряд других стран-членов Евросоюза рассматривают возможность признания Палестинского государства 21 мая.
Перед этим стало известно, что Норвегия готова к признанию Палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.