Лидеры Финляндии и Бельгии подтвердили Зеленскому участие в Саммите мира

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердили участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в середине июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Финский президент по итогам звонка с Зеленским написал в Twitter (X), что обсудил "предстоящий Саммит мира в Швейцарии, который я посещу". Он также выразил надежду, что к нему присоединятся "как можно больше коллег".

President @ZelenskyyUA called. We discussed the upcoming peace summit in Switzerland, which I will attend. I hope as many colleagues as possible will be able to join. We also spoke about Finland’s and Europe’s support to Ukraine. Tomorrow I will continue these discussions in… pic.twitter.com/QQWzHBAwBg

