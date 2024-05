Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили Зеленському участь у Саміті миру

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердили участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент за підсумками дзвінка з Зеленським написав у Twitter (X), що обговорив "майбутній Саміт миру у Швейцарії, який я відвідаю". Він також висловив сподівання, що до нього приєднаються "якомога більше колег".

President @ZelenskyyUA called. We discussed the upcoming peace summit in Switzerland, which I will attend. I hope as many colleagues as possible will be able to join. We also spoke about Finland’s and Europe’s support to Ukraine. Tomorrow I will continue these discussions in… pic.twitter.com/QQWzHBAwBg

