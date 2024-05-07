Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили Зеленському участь у Саміті миру

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердили участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент за підсумками дзвінка з Зеленським написав у Twitter (X), що обговорив "майбутній Саміт миру у Швейцарії, який я відвідаю". Він також висловив сподівання, що до нього приєднаються "якомога більше колег".

President @ZelenskyyUA called. We discussed the upcoming peace summit in Switzerland, which I will attend. I hope as many colleagues as possible will be able to join. We also spoke about Finland’s and Europe’s support to Ukraine. Tomorrow I will continue these discussions in… pic.twitter.com/QQWzHBAwBg Реклама: May 7, 2024

Своєю чергою президент України розповів про розмову з прем'єром Бельгії, якому "подякував за підтвердження участі в Саміті миру".

Із обома лідерами Зеленський також обговорив двосторонню допомогу в контексті повномасштабної агресії Росії.

I spoke with Belgian Prime Minister @AlexanderDeCroo and thanked him for confirming his participation in the Peace Summit. We appreciate Belgium's principled stance toward the Peace Formula.



We also discussed our defense and political cooperation. We value Belgium’s decision to… pic.twitter.com/hQOwgcn0Lg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2024

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Свою участь уже підтвердили зокрема президенти Польщі та Латвії.