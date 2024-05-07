Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили Зеленському участь у Саміті миру
Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердили участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фінський президент за підсумками дзвінка з Зеленським написав у Twitter (X), що обговорив "майбутній Саміт миру у Швейцарії, який я відвідаю". Він також висловив сподівання, що до нього приєднаються "якомога більше колег".
President @ZelenskyyUA called. We discussed the upcoming peace summit in Switzerland, which I will attend. I hope as many colleagues as possible will be able to join. We also spoke about Finland’s and Europe’s support to Ukraine. Tomorrow I will continue these discussions in… pic.twitter.com/QQWzHBAwBgРеклама:— Alexander Stubb (@alexstubb) May 7, 2024
Своєю чергою президент України розповів про розмову з прем'єром Бельгії, якому "подякував за підтвердження участі в Саміті миру".
Із обома лідерами Зеленський також обговорив двосторонню допомогу в контексті повномасштабної агресії Росії.
I spoke with Belgian Prime Minister @AlexanderDeCroo and thanked him for confirming his participation in the Peace Summit. We appreciate Belgium's principled stance toward the Peace Formula.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2024
We also discussed our defense and political cooperation. We value Belgium’s decision to… pic.twitter.com/hQOwgcn0Lg
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.
Свою участь уже підтвердили зокрема президенти Польщі та Латвії.