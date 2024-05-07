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Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили Зеленському участь у Саміті миру

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 17:18 — Олег Павлюк

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердили участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент за підсумками дзвінка з Зеленським написав у Twitter (X), що обговорив "майбутній Саміт миру у Швейцарії, який я відвідаю". Він також висловив сподівання, що до нього приєднаються "якомога більше колег".

Своєю чергою президент України розповів про розмову з прем'єром Бельгії, якому "подякував за підтвердження участі в Саміті миру".

Із обома лідерами Зеленський також обговорив двосторонню допомогу в контексті повномасштабної агресії Росії.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Свою участь уже підтвердили зокрема президенти Польщі та Латвії.

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Фінляндія Бельгія
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