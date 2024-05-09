В ЕС считают, что с принятием санкций против российского СПГ проблем не будет

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон убеждена, что тщательная подготовительная работа Еврокомиссии над новым пакетом санкций против РФ и недавно принятое министрами энергетики ЕС газовое соглашение должны обеспечить беспрепятственное одобрение ограничений по экспорту СПГ из России.

Об этом Симсон сказала в интервью эстонскому вещателю ERR, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Еврокомиссия никогда не предложит санкции, ущерб которых для европейской экономики превысит их негативное влияние на российскую экономику.

"Поэтому это предложение также было тщательно подготовлено. И то, что мы впервые смогли включить СПГ в пакет санкций, где до сих пор газ не был охвачен никакими санкциями, также стало возможным благодаря тому, что и министры энергетики выполнили свою предварительную работу", – сказала еврокомиссар.

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Она уточнила, что газовый пакет, одобренный министрами энергетики стран-членов ЕС, уже успешно прошел голосование в Европарламенте и вступит в силу 21 мая.

"Поскольку газовый пакет, который был одобрен министрами энергетики, затрагивает гораздо большую часть российского бизнеса по торговле СПГ по сравнению с предложенными мерами в рамках санкций, я с оптимизмом смотрю на перспективу единодушного одобрения 14-го пакета", – отметила Симсон.

Симсон добавила, что один из элементов предложенных санкций также затрагивает будущие доходы России от экспорта СПГ.

"А именно, поскольку Россия решила не продавать газ многим европейским компаниям – это было одностороннее решение России – она ищет новые рынки для своего природного газа и хотела бы увеличить свои мощности по производству СПГ. Но мы ограничиваем ее доступ к технологиям и финансированию: Усть-Луга 2, Мурманск, Арктик – это проекты, которые сейчас не имеют прямого влияния на рынок, но повлияют на объемы российского производства после 2025 года", – пояснила она.

По словам Симсон, у самой России нет ни технологий, ни доступа к финансированию для наращивания мощностей по производству СПГ.

Напомним, в апреле Европейский парламент проголосовал за принятие правил, позволяющих европейским правительствам запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Новые правила газового рынка ЕС позволяют правительствам временно запретить российским и белорусским экспортерам газа участвовать в тендерах на получение мощностей в инфраструктуре, необходимых для поставки трубопроводного газа и СПГ в Европу.

Подавляющее большинство стран ЕС должно одобрить эту политику, прежде чем она вступит в силу – шаг, который, как ожидается, позволит принять закон без изменений.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Предыдущий, 13-й пакет ограничительных мер против России, Совет ЕС одобрил 23 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.