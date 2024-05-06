СМИ: Страны ЕС получили предложение 14-пакета санкций против России

Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, в частности, ограничения на импорт сжиженного газа (СПГ) из России, хотя полное эмбарго не планируется.

Детали предложения узнало "Польское радио", пишет "Европейская правда".

В пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он затем отправляется по всему миру. Лидерами здесь являются Бельгия и ее порт Зебрюгге, но Франция и Испания также являются одними из крупнейших получателей российского СПГ.

Реклама:

Кроме того, санкции будут касаться российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск".

Комиссия также хочет наложить санкции на несколько судов так называемого "теневого флота" РФ, которые транспортируют российскую нефть несмотря на ограничения ЕС. Им будет запрещено заходить в европейские порты.

Также, по предложению, транспортным компаниям, по меньшей мере на четверть принадлежащим россиянам, будет запрещено работать в ЕС.

Комиссия также подготовила санкционный список из более чем 50 компаний из-за пределов ЕС, подпадающих под торговые ограничения. Они снабжают Россию западными компонентами и помогают обходить санкции.

Ранее сообщалось, что санкции будут касаться компаний из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Также будет запрещено финансирование Россией политических партий и фондов и неправительственных организаций и исследовательских центров.

Символично Еврокомиссия предложила запретить продажу украинских произведений искусства на рынке ЕС, если есть подозрения, что они могли быть разграблены.

Запрета на импорт алюминия в проекте нет, но есть запрет на импорт гелия.

Что касается запрета на экспорт, то оно будет касаться, в частности, марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Предыдущий, 13-й пакет ограничительных мер против России, Совет ЕС одобрил 23 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.