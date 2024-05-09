Зеленский назначил Залужного послом в Британии

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Соответствующий указ 9 мая размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в документе.

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Указом от 8 мая Зеленский уволил залужного с военной службы "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды".

О том, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный может стать новым украинским послом в Великобритании, в МИД сообщили 7 марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что избрание Залужного связано, прежде всего, с его военным бекграундом и важностью Лондона для Киева.

Министр сообщил, что имел несколько разговоров с Залужным по поводу будущего назначения, из которых "абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома, к дипломатической работе".

Посольство Украины в Британии оставалось без руководителя с лета 2023 года.

Предыдущим послом был эксглава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Пристайко в сторону Зеленского о "нездоровом сарказме".