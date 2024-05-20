Аэропорт во французской Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки, будет закрыт еще несколько дней

Аэропорт возле столицы заморской территории Франции Новая Каледония, где продолжаются беспорядки, останется закрытым еще несколько дней.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Международный аэропорт возле города Нумеа останется закрытым для коммерческих авиарейсов до четверга 23 мая – несмотря на настояния некоторых стран, в частности Австралии и Новой Зеландии, которые хотят быстрее эвакуировать своих граждан.

Аэропорт не работает с прошлого вторника, с тех пор как в регионе вспыхнули беспорядки из-за недовольства сил, выступающих за независимость, реформой избирательного права. Их называют самыми масштабными за последние 40 лет.

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Несмотря на прибытие значительных сил полиции – около 2700 человек, ситуация все еще очень напряженная и на многих дорогах остаются баррикады. Активные действия полиции, начавшиеся утром в воскресенье, сосредоточились на восстановлении контроля над трассой между Нумеа и аэропортом.

На 18:30 понедельника в Париже состоится новое заседание совета по вопросам обороны по ситуации в Новой Каледонии.

Глава МВД Франции отчитался о начальных успехах операции. Впрочем, по сообщениям журналистов на месте, многие из разрушенных баррикад и блокпостов мятежников вскоре после того восстановили.

Масштабные протесты в Новой Каледонии начались с прошлого понедельника. Местные пронезависимые силы недовольны конституционной реформой избирательного права – она позволит голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на территории 10 лет.

Противники реформы считают, что это усилит профранцузских политиков в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации коренного народа канаков.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.