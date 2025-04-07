Зеленский отправил бывшего генпророкура Костина послом в Нидерланды

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом Украины в Нидерландах.

Соответствующий указ главы государства был опубликован 7 апреля, сообщает "Европейская правда".

Указом №212 Зеленский назначил Костина "Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", говорится в документе.

Отдельным указом №213 бывшего генпрокурора назначили постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству".

Напомним, парламент уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора в конце октября 2024 года. Этому предшествовали случаи разоблачения прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.

Тогда "Украинская правда „ писала, что Костин хотел получить дипломатическую должность или работать в Международном уголовном суде, но в Офисе президента "решили не поощрять его новой должностью".

Назначение Андрея Костина на должность посла в Нидерландах в конце прошлого года анонсировали и другие СМИ.

Ранее послом Украины в Нидерландах был Александр Карасевич, которого Владимир Зеленский уволил 29 ноября.

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