Зеленский назначил нового посла в Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом в Финляндии Михаила Выдойника – бывшего посла в Дании.

Как сообщает "Европейская правда", указ о назначении Выдойника опубликовали на сайте Офиса президента 7 апреля вместе с серией других указов о назначении послов.

"Назначить Выдойника Михаила Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", – говорится в документе.

Одновременно появился указ об увольнении с этой должности Ольги Дибровы, которая по совместительству была также послом в Исландии. Она занимала эту должность с осени 2020 года.

Михаил Видойник является опытным кадровым дипломатом и работал в структуре МИД и посольствах с начала 2000-х годов.

В 2015-2018 годах он возглавлял Департамент международного сотрудничества Секретариата Кабмина. С июня 2018 до конца октября 2023 года Михаил Выдойник был послом Украины в Дании.

Также Зеленский назначил посла Украины в Норвегии, которого не было с лета 2022 года.

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