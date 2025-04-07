Трамп требует репарации, ЕС готовит тарифный ответ, Приднестровье без газа: новости дня

Після російського удару по Кривому Рогу Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ.

Макрон вважає, що РФ немов насміхається над пропозиціями перемир’я, а у Єврокомісії звернули увагу на повну неповагу Росії до мирних переговорів та відсутність інтересу до них.

9 квітня сесія ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України.

Ще одна велика тема дня – тарифи і погрози Трампа, а також реакція на них.

Все важливе і цікаве за понеділок, 7 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

РФ насміхається над пропозиціями миру

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, "щоб привернути увагу до російських злочинів".

"Обидва засідання відбудуться завтра (8 квітня. – Ред.) і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", – повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що подібними діями Росія немов насміхається над пропозиціями перемир’я.

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер наголосила, що щоденними атаками по території України Росія показує повну неповагу до мирних переговорів та відсутність інтересу до них.

Генсек НАТО Марк Рютте наголошує, що у наразі "м'яч явно на боці росіян".

"Мені здається, що вони рухаються недостатньо швидко, зокрема, я це чую і від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна робити більше, щоб покласти край цій війні", – зазначив Рютте.

При цьому він переконаний, що Україна "дуже близька до американської позиції".

А 9 квітня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) голосуватиме за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України.

За словами членкині постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенії Кравчук, резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності.

"Агресор має знати, що за злочини доведеться відповідати – і політично, і юридично, і фінансово. Інакше повторення буде лише питанням часу", – підкреслила народний депутат.

А от американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц пропонує українцям змиритись з втратою територій і лякає обранням Зеленського.

Наступного тижня Україна відправить команду до Вашингтона, щоб розпочати переговори щодо нового проєкту угоди щодо мінеральних ресурсів.

Щодо допомоги Україні

Норвегія надає ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси для України, а у Єврокомісії прокоментували ситуацію з тимчасовим захистом для українців.

В Eutelsat визнали, що поки не зможуть замінити Масків Starlink для України.

Папа Римський послав Україні чотири карети швидкої.

Трамп вимагає репарації

Міністр торгівлі США Говард Лутнік каже, що дія "дзеркальних мит", які президент Дональд Трамп запровадив проти країн не буде відтерміновуватися.

"Усі мають торгівельний надлишок, а у нас торгівельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом", – зазначив Лутнік.

Він також пояснив, що безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, де живуть лише пінгвіни, потрапили під мита США, бо так Вашингтон хоче закрити лазівки, які могли використовувати інші країни для обходу торговельних обмежень.

Дональд Трамп висунув Європі умову для переговорів щодо тарифів.

Американський президент сказав, що Європа хоче сісти за стіл переговорів, але, за його словами, цього не буде, "поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку – спочатку за теперішнє, але також і за минуле, бо вони забрали багато нашого багатства, і ми більше цього не дозволимо".

Схоже, що введення мит ще й допомогло американському президенту виправдати зрив призначеного ним дедлайну щодо TikTok.

Трамп заявив, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинили угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Згодом американський президент пригрозив Китаю новими тарифами і припиненням переговорів.

"Якщо Китай не скасує своє 34%-ве підвищення, що перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання, до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять ДОДАТКОВІ тарифи проти Китаю в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", – анонсував Трамп.

Також він додав, що "всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі з нами будуть припинені".

А директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт пояснив те, що США не ввели нові мита щодо Росії перемовинами з Москвою щодо припинення війни в Україні.

Сусідня зі Сполученими Штатами Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через високі мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

ЄС готує тарифну відповідь

У ЄС розраховують визначитися з відповіддю на тарифи, введені США проти європейських сталі й алюмінію, до 15 квітня.

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

При цьому єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович все ще сподівається на конструктив Сполучених Штатів.

Французький міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен попередив, що відповідь Європи на торгову війну, розв’язану президентом США Дональдом Трампом, може бути "вкрай агресивною".

"Ми не повинні виключати жодних варіантів щодо (американських) товарів і послуг і відкрити європейський інструментарій, який є дуже всеосяжним і може бути вкрай агресивним у відповідь", – наголосив він.

В Іспанії також вважають, що Євросоюз має бути відкритим до всіх заходів у відповідь на тарифи Трампа.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який йде у відставку, різко розкритикував тарифну політику, яку проводить адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Розрахунки, з моєї точки зору, – це нісенітниця. Навіть основа розрахунків – нісенітниця. Припущення, що профіцит або дефіцит торгового бюджету сам по собі є проблемою, – це хибна оцінка, тому що зрештою глобалізація служить усім економікам, і особливо американській економіці", – сказав він.

Габек зазначив, що європейським партнерам необхідно "залишатися єдиними", оскільки поодинці вони не зможуть вирішити цю проблему.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "драматичною" ситуацію на міжнародних ринках акцій та облігацій і попереджає, що вона може і надалі погіршуватися.

"Тому для Німеччини як ніколи актуально якнайшвидше відновити свою міжнародну конкурентоспроможність", – заявив Мерц.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт підкреслив, що Німеччина і Європа повинні діяти "мудро" і "чітко", щоб запобігти "торговій війні".

У Польщі попередили про повторення Великої депресії через тарифи, які запровадив президент США.

Нові посли України

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення послів.

Так, він відправив колишнього генпророкура Андрія Костіна послом у Нідерланди.

Андрій Мельник став новим послом України при ООН.

Бізнесмена Олексія Гавриша призначили надзвичайним і повноважним послом України в Норвегії.

А колишнього посла у Данії Михайла Видойника призначили новим послом у Фінляндії.

Решта новин

До невизнаного Придністров’я на кілька днів призупинили поставки газу.

МВС Німеччини закликає до навчань з цивільної оборони у школах.

62% американців вважають поганою ідеєю контроль США над Канадою і Гренландією.

Президент Сербії призначив прем’єром ендокринолога без політичного досвіду.

У німецькому Дуйсбурзі через листи з погрозами закрили 17 шкіл.

У Франції затримали нащадка короля Румунії, якого розшукують на батьківщині.

У Франції справа про доведення підлеглої до самогубства закінчилась обвинувальним вироком.

У Британії можуть закрити сотні державних організацій для оптимізації роботи уряду.

У Гренландії затвердили новий уряд.

Німецькі ЗМІ виявили підозрілу інтернет-активність у РФ перед резонансним терактом.