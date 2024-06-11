СМИ: В "Бухарестской девятке" думают ограничить участие Венгрии

В так называемой "Бухарестской девятке", формате сотрудничества в сфере безопасности стран Центрально-Восточной Европы, якобы обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах из-за деструктивной роли ее лидера Виктора Орбана.

Об этом сообщает FT со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

Дипломаты из "Бухарестской девятки" якобы начали думать над тем, не исключить ли Венгрию из следующих встреч, поскольку все устали от поведения Будапешта.

Так называемая "Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

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На последних встречах Венгрия – как и во всех других форматах, где она присутствует, – блокировала совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержку ее будущего членства в НАТО.

Во вторник лидеры B9 встречаются в Латвии, в Риге, туда прибудет также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Неофициально говорят, что венгры снова начали требовать изменений в проект коммюнике, которое все остальные уже поддержали.

Один из собеседников FT сказал, что дискуссии об исключении Будапешта "очень серьезные", и предположил, что это последняя встреча в таком формате.

Второй анонимный собеседник поделился, что во время последних встреч были "сложные дискуссии" и что какие-то дальнейшие встречи будет очень сложно организовать, если атмосфера не станет более конструктивной.

Напомним, в начале июня председательствующая в ЕС Бельгия выступила за лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе.

По данным СМИ, Венгрия в следующем составе Еврокомиссии получит менее значимую должность из-за деструктивного поведения Орбана.