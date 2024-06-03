Председательствующая в ЕС Бельгия выступила за лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, призывает правительства стран ЕС рассмотреть возможность начать процедуру лишения Венгрии, которая принимает на себя председательство в следующем месяце, права голоса.

Это следует из интервью главы МИД Бельгии Аджи Лябиб изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Лябиб выступила за то, чтобы применить к Будапешту процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о ЕС – крайний шаг, который может привести к приостановлению права голоса страны в Евросоюзе.

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"У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства – в частности, одно государство – все чаще занимают позицию, которая заключается в блокировании и вето", – сказала она.

"Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решение: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца, которая предусматривает прекращение права вето", – заявила министр.

Европейский парламент запустил первый этап процедуры по статье 7 против Венгрии в 2018 году, но процесс зашел в тупик.

Следующий этап этой процедуры часто называют "ядерным вариантом", поскольку он предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую Евросоюз может наложить на страну-члена – приостановление права голоса при принятии решений ЕС.

Венгрия должна принять председательство в Совете ЕС в июле, что даст Будапешту больше полномочий определять повестку дня и приоритеты на шесть месяцев, даже несмотря на то, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает препятствовать принятию решений ЕС по важным вопросам.

"Это момент истины. Или мы выполняем свои обязанности, что требует политического мужества и силы воли. Или мы создаем механизмы, которые не работают. Поэтому мы должны сделать выбор", – заявила Лябиб.

"Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если он не работает, мы должны его реформировать. Это будущее Европейского Союза", – подчеркнула она.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт постоянно замедлял помощь ЕС Украине или вообще отказывался от нее.

Европейский парламент и Германия поставили под сомнение способность Будапешта возглавить Совет ЕС с 1 июля, но, по словам Лябиб, Бельгия настаивала на том, что Венгрия должна выполнять свои обязанности до конца срока.

"Это также напоминание о том, что быть членом Европейского Союза означает уважать ценности, иметь права, доступ к фондам, быть частью единого рынка, уважать ценности свободы, свободы выражения мнений и независимости судебной системы", – сказала она.

"Именно поэтому Венгрия сейчас находится под процедурой статьи 7 и все больше и больше изолируется", – добавила министр.

После того, как в прошлом месяце Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия стала единственной страной ЕС, против которой запущена санкционная процедура.

Пресс-секретарь постоянного представительства Венгрии при ЕС заявил: "Главной задачей Венгрии сейчас является уберечь ЕС от войны в нашем соседстве. Если война дойдет до ЕС, то статья 7 будет наименьшей из наших проблем".

На прошлой неделе, по данным источников, Венгрия на встрече послов ЕС блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Недавно СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Кроме того, по данным СМИ, Венгрия угрожала сорвать санкции ЕС против экспорта сжиженного газа из России.