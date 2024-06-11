В Дании арестовали россиянку по подозрению в работе на разведку Кремля

Датские спецслужбы 11 июня арестовали гражданку России, которую обвинили в содействии работе иностранной разведывательной службе в Дании.

Об этом Датская служба безопасности и разведки (РЕТ) сказала в заявлении общественному вещателю Дании DR, сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в спецслужбе, арест связан с публикацией "в нескольких европейских СМИ" о российском государственном фонде – "Правфонд", базирующемся в Москве и в котором на ключевых должностях в течение нескольких лет работают сотрудники разведки.

"Ее обвиняют в нарушении статьи 108 Уголовного кодекса Дании, которая касается предоставления иностранной разведывательной службе возможности действовать в Дании – в частности, сотрудничества с целью оказания влияния", – сообщили в PET.

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Женщина является одной из самых известных представительниц русской общины в Дании. Среди прочего, она руководит консультационным центром для русскоязычных в одном из городов Зеландии, пишет DR. Согласно внутренним документам, с 2017 года этот центр получил от "Правфонда" по меньшей мере 338 тысяч датских крон.

Ожидается, что женщину отпустят после допроса.

Как отмечает DR, московский "Правфонд", по данным западных разведок, на самом деле является частью российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом.

В прошлом месяце Норвежская полицейская служба безопасности обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.