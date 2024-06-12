На саммите в Вашингтоне должны согласовать более четкую формулировку о членстве Украины – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле, будет согласована "более четкая" формулировка относительно членства Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондентка "Европейской правды".

Столтенберг выразил надежду, что в Вашингтоне страны-члены Альянса согласуют "сильную формулировку" относительно членства Украины.

"Не мне вдаваться в детали точных формулировок, но я ожидаю, что формулировки будут еще более четкими в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса", – отметил генсек НАТО.

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Он также ждет от союзников союзники сделают важных объявлений в период до саммита и на саммите относительно предоставления большего количества военной техники: противовоздушной обороны, артиллерии, ракет, "которые срочно необходимы для обеспечения победы Украины".

"Без этого, конечно, не может быть и речи о членстве в Альянсе", – добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны официально пригласить Украину в НАТО, хотя полноценным членом она сможет стать только после завершения войны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.

Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.