Столтенберг прокомментировал требование Путина к Украине отказаться от НАТО для переговоров о мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу заявления лидера РФ Владимира Путина о том, что для начала мирных переговоров ВСУ должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек Альянса говорил во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, это не дело Украины – выводить свои войска с собственной территории, а выводить свои войска с оккупированной территории Украины должна как раз Россия.

"И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", – отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что это снова демонстрирует, что Россия стремится контролировать Украину, и это цель Москвы с самого начала войны, что является нарушением международного права.

"И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину", – резюмировал Столтенберг.

Сегодня, 14 июня, Путин заявил, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Также Путин требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были "в полной мере обеспечены", а все западные санкции против России были отменены.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, куда Россия не была приглашена, и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.