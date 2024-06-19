Канада ввела санкции против 13 россиян из-за смерти Навального

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о дополнительных санкциях против 13 российских граждан из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии и продолжения грубых и систематических нарушений прав человека в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канадский МИД.

Санкции ввели против чиновников, а также высокопоставленных сотрудников российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые были причастны к жестокому обращению с Навальным и его смерти, говорится в заявлении.

Речь идет, в частности, об отравлении оппозиционера химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и его незаконном задержании в московском аэропорту в 2021 году после возвращения в РФ после лечения от отравления в Германии.

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Кроме того, Оттава приняла во внимание несоблюдение его прав человека во время заключения, нерасследование причин смерти Навального и длительную задержку с передачей семье останков погибшего.

Ранее в ЕС приняли новые санкции против около 20 человек, ответственных за нарушение прав человека в России, в частности за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Западные государства возложили ответственность за смерть россиянина на правителя России Владимира Путина. В то же время разведывательные службы США считают, что Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционного политика.