В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали мужчину с украинскими документами

В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали 23-летнего мужчину с украинскими документами, который пробрался на территорию ТЭС "Марица-Восток-2" на юго-востоке страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал заместитель городского прокурора Софии Христо Крастев, которого цитирует Nova.bg.

Мужчину с украинскими документами задержали охранники ТЭС. Во время обыска у него нашли дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, несколько SIM-карт и карты памяти.

Он был арестован за сбор информации, составляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству.

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Готовятся выводы экспертиз о том, делал ли задержанный фотографии стратегического объекта, какие именно, и содержали ли его устройства сведения, составляющие государственную тайну.

Будет установлено, действительно ли он является гражданином Украины и не занимается ли он шпионской деятельностью.

Прокуратура готовится подать ходатайство о его бессрочном аресте.

В конце мая в Польше задержали 26-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что он подстрекал к шпионажу другое лицо.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.